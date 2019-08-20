ارتفاع عدد الغارات الجوية السعودية على صنعاء وضواحيها

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم،شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء وكذا على محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 6 غارات على منطقة عطان، وثلاث غارات على مديرية سنحان في ظل تحليق متواصل في سماء العاصمة.
واستهدف طيران العدوان معسكر جربان، بغارتين، وغارة على قرية عمد في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.
وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي مخجل.
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