إعلامي يمني يكشف عن عنصرية الإخوان وتمييزهم بين جرحى مأرب وتعز

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعة خاصة

كشف الإعلامي اليمني، نائف حسان، عن حجم العنصرية والتمييز التي يمارسها حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، بين جرحى الحرب المنتمين لمحافظتي مأرب وتعز .



وقال حسان في منشور له على الفيسبوك، "التقيت، الليلة، في العاصمة المصرية القاهرة، بعض جرحى المقاومة والجيش الوطني المنتمين لمحافظة تعز، أخبروني أنه لم يتم استكمال علاجهم، وأنهم مهددون بالطرد من الشقة التي يسكنوها" .. مؤكداً أن قصتهم مؤلمة ومأساوية وأنهم ضحية سيطرة جماعة الإخوان على تعز.

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وأضاف "تصوروا، جرحى مأرب يتعالجون في مصر ويستلمون مبلغ محترم كمصروف جيب شهري؛ وكذلك الحال بالنسبة لجرحى الساحل الغربي والمجلس الانتقالي.. باستثناء جرحى تعز" .. لافتاً إلى أن هذا ما أخبره به الجرحى الذين التقاهم الليلة (أمس) .

وأشار حسان إلى ان جماعة الإخوان تُعالج جرحى مأرب، وجعلت جرحى تعز يتعفنون بجراحهم .. مضيفاً أن هذا يعكس مدى الاحتقار الذي تكنه هذه الجماعة لتعز وأهلها.

وأستطرد "عموماً، جرحى تعز هن قرابة ١٦٠ جريحاً فقط، يُمكن علاجهم بمبلغ ضئيل جداً جداً من المخصص الذي تصرفه الجماعة يومياً في تعز" .. مشيراً إلى أن الجميع يعلم كيف أن الجماعة استغلت جرحى تعز لنهب مبالغ كبيرة، ولشن حملات ضد رئيس الحكومة وخصومها.

تجدر الإشارة إلى أن جرحى الساحل الغربي والمجلس الإنتقالي، يتلقون علاجهم على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة .