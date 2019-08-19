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الإثنين 19 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الشحات غريب
قال رئيس مركز جهود للدراسات السياسية "عبد الستار سيف الشميري" إن إيران لها مطامع كبيرة في اليمن،وهي تعرف موقع اليمن وتعرف ماذا سيشكل لو أن مضيف باب المندب ومضيق هرمز معاً في حوزة إيران، وتعلم هذه الأهمية القصوى.
وأضاف الشميري في تصريحات خاصة، بأن إيران تحرص بأن تكون اليمن برمته تحت مظلتها، وتراهن على أن القادم ستدفع بالحوثيين إلى المزيد للقتال في الجنوب للوصول إلى المخا وللمناطق الجنوبية، مؤكداً بأن هذا هو المشروع الإيراني.
وكانت الميليشيا الحوثية أعلنت، عبر منصاتها الإعلامية، تعيين سفير لها في طهران، في خطوة اعتبرتها الحكومة الشرعية أنها تشكل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية.
وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت في أكتوبر2015 عن قطع العلاقات مع إيران وغلق سفارة اليمن في طهران، بسبب الدعم الإيراني للحوثيين في انقلابهم وتمرّدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشميري» يكشف لــ "الخليج 365" أهداف إيران من دعمها للحوثي في حرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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