شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن خلافات عميقة بين مؤيدي الانتقالي واتهامات تنذر بقرب الأنفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن حدوث خلافات بين مؤيدي المجلس الانتقالي واتهامات كل طرف للاخر بالاستحواذ ومحاولات أزاحة قيادات لتحل محلها قيادات بطريقة مناطقية. المصادر قالت ان المناطقية تدب بين مناطق تسعى لممارسة التهميش واصبحت تشكل مصدر قوي داخل هيئات الانتقالي وقوات الحزام الامني , مما قد يضعف القوى الاخرى. وذكرت المصادر ان الخلافات في الشارع بدأت تظهر للعلن , وانها قد تنذر بإلانفجار بعد تبادل الاتهامات مع بعضها Advertisements

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