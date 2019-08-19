طيران العدوان يجدد غاراته على جنوب غرب العاصمة صنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أقدم طيران العدو السعودي الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، على شن سلسلة غارات على جنوب غرب العاصمة صنعاء .
وأكدت مصادر محلية ان طيران العدو استهدف ، قبل قليل، بعدة غارات منطقة عطان فيما لا يزال التحليق مستمرا حتى اللحظة.
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