طيران العدوان يجدد غاراته على جنوب غرب العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أقدم طيران العدو السعودي الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، على شن سلسلة غارات على جنوب غرب العاصمة صنعاء .

وأكدت مصادر محلية ان طيران العدو استهدف ، قبل قليل، بعدة غارات منطقة عطان فيما لا يزال التحليق مستمرا حتى اللحظة.

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