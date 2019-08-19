توكل كرمان تفجر مفاجئة بشأن حقل الشيبة النفطي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – انقرة

شنت الناشطة اليمنية توكل كرمان، هجوما عنيفا على عبدربه منصور هادي وحكومته متهمة إياه بالتواطئ مع السعودية والخضوع لابن سلمان ، واصفة هادي وجكومته بـ”كلاب حراسة” للمملكة .

وقالت “كرمان” في تدوينة لها على صفحتها بالفيس بوك تعليقا على إدانة حكومة هادي لاستهداف حقل الشيبة النفطي، إن “كلاب حراسة للسعودية صمتوا عن انقلاب الانفصاليين في عدن، واستيقظوا من مراقدهم يدافعون عن السعودية ويدينون ويولولون.”

وتابعت هجومها على هادي وحكومته المقيمة بالرياض:”ليس مطلوبا منكم تاييد الحوثي ولا مباركته، ولكن حصر قضيتكم في النباح في الحدود السعودية ؟ هذا خزي مابعده خزي، مشيرة الى أن السعودية استولت على عدن وأسست فيها ميليشيا انفصالية لتقسيم اليمن وتضمن سيطرة السعودية والامارات على أجزاءها .

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واضافت قائلة : “حولتكم الى كلاب حراسة تنبحون في وجه اليمنيين دفاعا عنها.”

وأكدت الناشطة اليمنية أن حقل “الشيبة” النفطي الذي استهدفه الجيش واللجان الشعبية أصله يمني حيث قالت :”يا كلاب حراسة المملكة:حقل الشيبة هو حقل نفطي يمني في حدود الجوف استولت عليه السعودية واسمه بالإنجليزي ” شيبا ” وهو النطق لكلمة ” سبأ ” ، وحرف الى ” الشيبة ” في الاستخدام الإعلامي السعودي وهذا الحقل الان نصفه باتجاه الحدود السعودية ونصفه الآخر باتجاه اليمن ومحظور على اليمن التنقيب في المساحة الواقعة في أراضيها من الجهة المقابلة”

كما وصفت توكل كرمان في تدوينة أخرى لها مواطنيها اليمنيين ممن لازالوا يصدقون السعودية والتحالف بأنهم من ذوات الأربع.