اول حديث للسفير اليمني في طهران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

سخر سفير الجمهورية اليمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم الديلمي من تصريحات السفير البريطاني التي ابدى فيها اعترضه على قرار تعيين سفير لليمن في طهران

وقال سفير الجمهورية اليمنية في إيران ابراهيم الديلمي في أول تصريح له – ‏يبدو أن سفير المملكة المتحدة لدى حكومة الفنادق قد اصيب بالزهايمر السياسي نتيجة طول بقائه خارج اليمن وصار ينسى الكثير من أبجديات الأعراف السياسية واصول العمل الدبلوماسي

وخاطب السفير اليمني نظيره البريطاني بالقول: “المعني هم المسؤولون الايرانيون وليس حضرتكم ولا نتشرف بلقائكم”