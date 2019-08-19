شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رفضه اهلها عشرات المرات .. شاهد نهاية قصة حب استمرت 13 عام جمعت بين مدرس يمني وطالبته في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رفضه اهلها عشرات المرات .. شاهد نهاية قصة حب استمرت 13 عام جمعت بين مدرس يمني وطالبته في تعز

انتهت قصة حب بين مدرس يمني وطالبته نهاية سعيدة بزواجهما في مدينة تعز ، وذلك بعد 13عاما من وقوعهما في الحب ، في قصة لا مثيل لها سوى في الأفلام والروايات الرومانسية. وكانت بداية قصة عندما وقع مدرس اللغة العربية والشاعر والاعلامي مصطفى عبدالرزاق فرحان الحميدي الملقب ـ (مصطفى شرعوب) من مواليد تعز شرعب السلام في حب احدى طالباته , خلال فترة تدريسه في المعافر فتقدم لخطبتها الا ان اهلها واجهوه بالرفض قائلين انها مازالت صغيرة. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي «انتحاري يحاول تفجير الكعبة وعند اقترابه منها تحلل جسده»..وهذه هي الحقيقة Advertisements عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو» شاهد : كيف تمكنت ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ من مغادرة ‘‘دبي’’ المزروعة بالكاميرات .. ومن ساعدها على الهروب؟ صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة وتكشف التفاصيل الحرجة في حادثة هروب الاميرة عاجـــل : بعد مصرع شقيق ”عبدالملك” .. اغتيال ”يحيى الحوثي” وسط العاصمة صنعاء (تفاصيل العملية) ----------------------------------------- ولكن لم ييأس المدرس واستمر يتقدم لها مرارا" وتكرارا" وادخل اكثر من 30 وسيط الا ان اهلها استمروا بالرفض لنفس السبب. وبعد ان اكملت الفتاة المرحلة الجامعية توج صبر المدرس وانتظاره بالقبول من قبل اهلها , وتمت الموافقة على زواجهما . واقيم حفل الزفاف في ايام عيد الاضحى في احتفال شعبي كبير ضم العديد من الفنانين والفرق الموسيقية في رحاب قلعة القاهرة بمدينة تعز.

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