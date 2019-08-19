- ورد للتو: إعلان وقرار عاجل للتحالف العربي حول عدن والمجلس الانتقالي (بيان مفاجئ)

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عدن - ياسمين التهامي - قال التحالف العربي، الاثنين، إن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع بمدينة عدن جنوبي اليمن، مثمناً قبول المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية دعوة الحوار في جدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن".

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وثمن متحدث التحالف قبول المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية دعوة الحوار في المملكة، واستدرك قائلاً "نأمل في تعاون كافة المكونات في عدن".

وأشار المالكي، إلى أن ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- وعناصر داعش شنوا عمليات إرهابية متزامنة مع أحداث عدن.

في حين، قال متحدث التحالف إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي، والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أن ميليشيا الحوثي تنشر ادعاءات كاذبة باستهداف أهداف في المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للتحالف، أن الحوثيين خصصوا مواقع في محافظتي صعدة وعمران، لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه الأراضي السعودية.