شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يظهر مجددا ويوجه تهديدات مباشرة وغير مسبوقة للسعوديين ويدعوهم لترك ”الفلسفة العقيمة”..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، وقائد تمرد عدن، هاني بن بريك، الاثنين 19 اغسطس/آب، هدد بمواجهة المملكة العربية السعودية ومحاربتها.

ويأتي تهديد ”بن بريك“ ردا على مقال للاعلامي والمثقف السعودي البارز عبدالرحمن الراشد، نشرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، استبعد فيه انفصال الجنوبي اليمني، وأكد إن ”نزع الشرعية عن دولة معترف بها في الأمم المتحدة وتفكيكها يهدد كل دول المنطقة، والكويت من بينها. فالقبول بالانفصال غير الشرعي يماثل تماماً الضم غير الشرعي“.



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- هاني بن بريك يظهر مجددا ويوجه تهديدات مباشرة وغير مسبوقة للسعوديين ويدعوهم لترك ”الفلسفة العقيمة”.. وإلا..؟! (تفاصيل)

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وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”‏مقال الراشد حبيس فزاعات الإخونج الذي يكرر أن الجنوبيين غير متفقين ولا أن المتفقين متفقون“.

وأكد ان ”الشعب الجنوبي يعرف من هو معه وعلى الأرض، وما حدث ليس فلتة بل ثورة شعب“، واضاف مهددا السعوديين: ”إما تكسبوه أو يتكرر الخطأ التاريخي بسبب الفلسفة العقيمة“، في تهديد مباشر لمواجهة السعودية وتكرار تجارب سابقة.