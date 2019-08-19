حضرموت: تريم تحتفي بـ 90 عريس وعروس

احتفلت مساء الأحد، منطقة السويري بمديرية تريم بوادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي اليمن، بزفاف90عريساً وعروسة.



وتخلل احتفال الزواج الجماعي السنوي بالسويري بمديرية تريم، وصلات فنية وألعاب شعبية تراثية.



وفي السمر الفني، ألقى عبدالهادي التميمي، الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، كلمة قال فيها: "نحن في هذه الليلة، نشعر بالغبطة والفخر، بكل ما تقدمه منطقة السويري للعام الثاني عشر على التوالي، حيث أنها تعيش افراحاً وابتهاجاً بمناسبة مهرجان التيسير للزواج الجماعي السنوي".



وبارك التميمي لعرسان الزواج الجماعي، مشيراً أن مديرية تريم بوادي حضرموت، أصبحت مدرسة ونموذجا في الزواجات الجماعية والمناسبات الاجتماعية.



وشكر التميمي لجنة الزواج على ما تقدمه من إخلاص وتفاني تجاه منطقتها، ومشيداً بتلاحمها وتكاتفها، والتي اكتست نجاحاً باهراً لمدة 12 عام، مهنئاً إياهم كل هذا التفوق.



وأردف أن المجتمع المتعاضد والمتماسك، لا بد أن ينهض، وقادر على أن يقود الكثير من المشاريع الاجتماعية، مشدداً على أن السلطة بالوادي دائماً تقف إلى جانب تلك المشاريع.



من جانبه أوضح رئيس لجنة الزواج الجماعي بالسويري، الأستاذ أحمد محمد حديجان، أن إجمالي العرسان الذي تبناه مهرجات التيسير على مدى 12عام هو (974)عريس وعروس .



وقُدمت في مهرجان التيسير وصلات فنية جميلة، مختتماً بأوبريت يحمل عنوان "متى بنكتفي من وارد الصين"، الذي يحكي على الاقتصاد والاكتفاء بالمحلي.

