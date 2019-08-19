صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجز

الإثنين 19 أغسطس 2019 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، آب 19، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعات للمليشيا في منطقة جعملة التابعة لمديرية مجز بالمحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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