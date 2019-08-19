إذاعة المكلا نسلط الضوء على البرنامج الصيفي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي

استضاف برنامج البث المباشر بإذاعة المكلا الذي يقدمه الزميل الإعلامي / محمد بن الشيخ أبوبكر المهندس

الإثنين 19 أغسطس 2019

جانب من اللقاء

كتب Advertisements المكلا / أشرف باجبير

استضاف برنامج البث المباشر بإذاعة المكلا الذي يقدمه الزميل الإعلامي / محمد بن الشيخ أبوبكر المهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي والأخ / أشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة واستعرض البرنامج الأنشطة والفعاليات التي نفذتها مؤسسة حضرموت للاختراع والانجازات الذي حققتها في المحافل الدولية من خلال مشاركة المخترعين في المعارض الدولية وكذلك مساهمة المخترعين في معالجة بعض المشكلات المجتمعية .



وقدم المهندس فهد باعشن للمستمعين لمحة عن البرنامج الصيفي التدريبي الذي تنفذه المؤسسة حالياً لطلاب الثانوية العامة تحت أشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت من أجل تمكين الشباب مهنياً بتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ويشمل البرنامج عدد من الدورات التدريبية المتنوعة للشباب في مجال المهارات الحياتية والتوجيه المهني والتربية الفنية لمساعدة الشباب في اختيار مجالاتهم ما بعد الثانوية نحو الاتجاه للتعليم المهني والفني او الجامعة مشيراً في سياق حديثة إلى أن هذا البرنامج الصيفي ينفذ لأول مرة في حضرموت داعياً كافة المنظمات الدولية إلى الاهتمام بدعم البرامج التعليمية التي تخدم تأهيل الشباب وتساعدهم في الحصول على فرص عمل مختلفة .

من جانبه استعرض مدير العلاقات العامة والاعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي أشرف باجبير علاقات التعاون المشترك للمؤسسة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الدور الاعلامي لإبراز انشطة وفعاليات المؤسسة في جميع وسائل الاعلام التي تسهم في توسيع مجالات عمل المؤسسة لما من شأنه خدمة المجتمع شاكراً إذاعة المكلا على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على أنشطة المؤسسة لعام 2019م وكذلك البرنامج الصيفي لطلاب الثانوية الذي ينفذ لأول مرة في حضرموت .