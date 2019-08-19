أسماء صادمة في الخلية التي شكلها الرئيس هادي لإدارة الأزمة في عدن

كشفت قناة اليمن الرسمية عن أسماء خلية إدارة الأزمة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عد

الإثنين 19 أغسطس 2019

الرئيس هادي

كتب Advertisements الخليج 365 - خاص

كشفت قناة اليمن الرسمية، عن أسماء خلية إدارة الأزمة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، والتي شكلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، خلال ترأسه، اليوم الإثنين، لإجتماع ضم كبار قيادات الدولة .



وبحسب القناة، فقد تشكلت الخلية برئاسة، نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، وعضوية رئيس البرلمان، سلطان البركاني، ورئيس الوزراء، معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير الدفاع، محمد المقدشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي .

وأكد مراقبون، أن الأسماء التي تضمنتها خلية الأزمات، تنبئ بمزيد من التصعيد خلال الايام القادمة .. لافتين إلى كافة الأسماء التي تضمنتها الخلية هي السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة وتحرك قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي الأخير في عدن .