شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. الرئيس هادي يكلف هذه الشخصية الهامة بإدارة أزمة عدن .. تعرف علها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس الجمهورية أمرًا بتشكيل خلية لادارة أزمة عدن بعد تمرد المجلس الانتقالي . وبحسب القرار فإن اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع.

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