شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... تخلصت من زوجها بطريقة ارعبت كل الرجال وجعلتهم يتفحصون ثيابهم وسياراتهم قبل الخروج (تفاصيل مرعبة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لم تجد أردنية طريقة للتخلّص من زوجها إلا بوضع قطعة حشيش في مركبته، ثم إبلاغ إدارة المكافحة عنه للقبض عليه.
وفي التفاصيل، فقد تمّ كشف السيدة من قِبَل الأجهزة الأمنية الأردنيّة وتحويلها لمحكمة أمن الدولة.
وتبين أنها هي من وضعت الحشيش في مركبة زوجها بمساعدة شخص آخر وأن الزوج لا علاقة له بالقضيّة.
وقرر مدعي عام أمن المحكمة توقيف السيدة بتهمة تدبير مكيدة لزوجها.
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