اغتيال جندي في عدن جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن قتل شخص واصيب اخر جراء اطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل مسلحين مجهولين في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وقالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على شخص يدعى عبدالله القعر واردوه قتيلاً فيما أصيب شخص آخر. Advertisements وأضافت المصادر أن الجندي القعر يعمل في امن ميناء عدن. ولفتت المصادر إلى أن العملية حدثت في بلوك 35 بالقرب من مقر الامن السياسي سابقا . ويعد القعر ثاني جندي في ميناء عدن يقتل بهذه الطريقة في اقل من شهر.

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