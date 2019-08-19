السفير البريطاني يعلق على قرار الحوثيين تعيين سفيراً لهم في إيران 

السفير البريطاني يعلق على قرار الحوثيين تعيين سفيرا لهم في إيران

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال سفير المملكة المتحدة في اليمن، مايكل أرون، أنه يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء .. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يحق لميليشيا الحوثي الإنقلابية تعيين أي سفراء .



وأضاف في تغريدة له بتويتر، أن الشخص الذي عينته الميليشيات الحوثية سفيرا لها في طهران ليس لديه صفة رسمية، لن يجتمع معه .

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وأصدرت ميليشيات الحوثي، مساء السبت، قراراً بتعيين سفير لليمن لدى إيران، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، "انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية".

والأحد، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن قرار الحكومة الانقلابية الحوثية تعيين سفير لهم لدى إيران ليس مفاجئاً، وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن.

وغرد الإرياني على "تويتر": "التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيات الحوثية، ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".