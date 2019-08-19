بالفيديو.. قصف حوثي يدمر منازل سكان مدنيين في حي المنظر بالحديدة

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تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية في خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية وجرائمها اليومية
الإثنين 19 أغسطس 2019
قصف الحوثي
كتب
الخليج 365 - الحديدة
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية في خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية وجرائمها اليومية بحق المواطنين في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن حيث قصفت المليشيا منازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة بقذائف المدفعية الدبابات الثقيلة والهاوزر.
وقالت مصادر محلية ان عدداً من القذائف التي اطلقتها مليشيا الحوثي سقطت على منزل أحد المواطنين ودمرته، فيما ألحقت أضراراً بالغة بالمنازل المجاورة له.
وذكر المركز الاعلامي لقوات العمالقة ان هذا القصف العشوائي الهمجي الذي تشنه مليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن أدى إلى تشريد العائلات من منازلها وتركت الأحياء السكنية خوفاً على حياة النساء والأطفال الذين لم تستثنهم المليشيا من جرائمها الوحشية.
وأكد ان ملامح الدمار التب طالت كافة الأحياء والقرى في الحديدة وتشريد السكان خير شاهد على تلك الجرائم البشعة التي دأبت المليشيا على ممارستها بحق المواطنين وحولت حياتهم إلى جحيم . ومع تصاعد وتيرة الخروقات والإنتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق المواطنين تلتزم الأمم المتحدة موقف المتفرج تجاه تلك الجرائم الوحشية.
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