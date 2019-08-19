بعد تزايد ساعات الإطفاء .. مصدر يؤكد لـ(اليمن العربي) نفاذ الديزل ويتوقع تأزم الوضع

كشف مصدر نفطي في العاصمة عدن لـاليمن العربي وضع وقود محطات توليد الطاقة

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

كشف مصدر نفطي في العاصمة عدن، لـ(الخليج 365) وضع وقود محطات توليد الطاقة، وذلك بالتزامن مع تزايد ساعات الإطفاء في المحافظة والتي وصلت إلى ثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات من التشغيل .

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وأكد المصدر، الذي يحتفظ الموقع بهويته، نفاذ مادة الديزل الخاص بمحطات الكهرباء مع تبقي كميات لا باس بها من مادة المازوت التي تشغل محطتي المنصورة والحسوة الكهرو حرارية .. متوقعاً تأزم الوضع خلال الأيام القادمة وزيادة عدد ساعات الإنطفاء .

وأوضح المصدر، أنه لا توجد حتى الآن أي تحركات حكومية لتوفير مادة الديزل لمحطات الكهرباء خاصة بعد الأحداث والمواجهات التي شهدتها المدينة بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي وألوية الحماية الرئاسية .. لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المجلس الإنتقالي بهذا الأزمة لإيجاد حل لها قبل تزايد ساعات الإطفاء مع إنخفاض الكميات المتبقية من المازوت .

وأكد المصدر، أن رجل الإعمال والمسؤول في مكتب رئيس الجمهورية، أحمد العيسي لازال يحتكر توريد المشتقات النفطية الخاصة بالسوق المحلية ومحطات الكهرباء بعد توقف المنحة المقدمة من السعودية .. مضيفاً أن العيسي رفض تفريغ اي كميات من الباخرة التابعة له في غاطس ميناء الزيت التابع للمصفاة .

ويعتقد المصدر، أن الشرعية قد تتعمد عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء لتضع المجلس الإنتقالي الجنوبي في وضع حرج أمام أول تحدي يواجهه منذ إحكام سيطرته عسكرياً على العاصمة عدن .