ناشط حقوقي : الوضع العام في التربة متوتر وقابل للإنفجار بأي لحظة

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة من التظاهر

كتب الخليج 365 - أيمن بجاش

قال الناشط الحقوقي، سهيل العبسي، أن الوضع العام في مدينة التربة جنوب محافظة تعز متوتر وقابل للإنفجار بأي لحظة .



وأوضح العبسي، في تصريح لـ(الخليج 365)، أن توتر الأوضاع يعود إلى قيام حزب الإصلاح، بحشد قوات عسكرية الى محيط التربة وإلى منطقة الكلائبة ويفرس لاقتحام البيرين .. لافتاً إلى الرفض الشعبي لإقحام مديريات الحجرية بأي صراعات مسلحة تهدد المواطنين .

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وقال "الرفض الشعبي ليس وليد اللحظة وهو رفض لاقحام مناطق الحجرية باي صراع مسلحة كونها تهدد المواطنين بشكل مباشر خاصة وان الحجرية المناطق الامن منذ بداية الحرب احتضنت جميع النازحين من مختلف المناطق" .

وفي السياق، شهدت مديرية المعافر، تظاهرة جماهيرية حاشدة نظمتها القوى السياسية والفعاليات المدنية والشعبية بمديريات الحجرية، جنوب تعز، وعبرت خلالها عن رفضها لتحركات ميليشيا حزب الإصلاح التي تهدف إلى السيطرة على مدينة التربة .

وطالب بيان التظاهرة بالانسحاب الكامل للقوات التي تموضعت خارج مسرح عملياتها بالبيرين، وعودتها فوراً إلى مواقعها قبل الأحداث، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بما حدث، ورصد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، بما فيها إعدام الأسرى، ومحاسبة المتسببين فيها وجبر الضرر.

ودعت القوى السياسية والفعاليات المدنية والشعبية بمديريات الحجرية الرئيس هادي إلى التدخل السريع بقرارات صارمة تستهدف إعادة بناء الجيش وفق معايير وطنية تتفق مع مخرجات الحوار الوطني.

وأشار البيان إلى أن أبناء الشعب يعرفون أن أول قائد عسكري تصدى للانقلابيين هو العميد ركن/ عدنان محمد بن محمد الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، ومعه قيادات اللواء الذين كتبوا بأحرف من نور ملحمة جديدة لنضالات هذه المحافظة حاضرة الثورة وقبلة الثوار، وهو ما اعتبره مراقبون تأييد شعبي واضح لقائد اللواء 35 مدرع الذي يراه الإصلاح هدفه القادم .