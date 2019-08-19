وكيل محافظة مأرب المعوضي يطلع على التوسعة في مستشفى كرى الريفي

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - مأرب

تفقد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات سعود اليوسفي اليوم التحديثات الجديدة في بعض أقسام مستشفى كرى العام والخدمات الطبية المقدمة، وكذا سير العمل والإنضباط الوظيفي.



وخلال الزيارة اطلع الوكيل المعوضي على أعمال التحديث والتوسعة التي أجريت على أقسام المختبر المركزي، وبنك الدم ، وقسم الأشعة، بما يعزز من قدرات المستشفى في تقديم مستوى أفضل من الخدمات الطبية.

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كما اطلع المعوضي على الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات الخارجية بالمستشفى ، ومنها عيادة المخ والأعصاب ، وعيادة أمراض القلب ، ووحدة العناية المركزة ، وقسمي التحصين والطوارئ، وأقسام النساء، والأطفال .. مشيداَ بما يبذله الكادر الطبي والإداري من جهود في تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مختلف التخصصات.

من جهته أشاد مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بالانضباط الوظيفي في المستشفى، والتزام الكوادر الطبية والإدارية بواجباتهم .. مؤكدا أن مستشفى كرى يعتبر أنموذجاً في الانضباط وتقديم الرعاية والخدمات التي يلمسها جميع أبناء المحافظة.

وكان مدير المستشفى الدكتور لؤي محمد سليمان قد قدم شرحاً عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعمال التوسعة والتحديث الأخيرة والتي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، واستيعاب القدر الكبير من المترددين على المستشفى.

وأشار إلى إن مستشفى كرى يقدم خدماته على فترتين صباحية ومسائية ، ويناوب أثناء العطل والإجازات الرسمية بكادر طبي متكامل ، حيث استقبل خلال إجازة العيد 1650 حالة منها 95حالة ولادة.