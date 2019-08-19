شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الشيخ صباح الاحمد امير الكويت الى المستشفى في وضع صحي حرج والهلع والحزن يعم الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباج لوعكة صحية أدخل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وللكشف العام عن حالته الصحية، الامر الذي جعل الحزن و القلق يخيم على دولة الكويت.

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وعجت وسائل التواصل الإجتماعي بالدعاء للأمير الإنسانية كنا أطلق عليه من قبل من عدة جمعيات دولية وهذا لقبه في الكويت و الدول العربية، لما يحمله من إنسانية وسلام بداخله إتجاه الجميع.



ونشر النشطاء في الكويت عدة تغريدات تتمنى الشفاء العاجل لأمير البلاد، ومنها بالدعاء و القلق عليه من أي مرض وإن كان مرض بسيط مثل الرشح كما قال ناشط على صفحته.