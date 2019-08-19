شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الشيخ صباح الاحمد امير الكويت الى المستشفى في وضع صحي حرج والهلع والحزن يعم الكويت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعرض أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباج لوعكة صحية أدخل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وللكشف العام عن حالته الصحية، الامر الذي جعل الحزن و القلق يخيم على دولة الكويت.
وعجت وسائل التواصل الإجتماعي بالدعاء للأمير الإنسانية كنا أطلق عليه من قبل من عدة جمعيات دولية وهذا لقبه في الكويت و الدول العربية، لما يحمله من إنسانية وسلام بداخله إتجاه الجميع.
ونشر النشطاء في الكويت عدة تغريدات تتمنى الشفاء العاجل لأمير البلاد، ومنها بالدعاء و القلق عليه من أي مرض وإن كان مرض بسيط مثل الرشح كما قال ناشط على صفحته.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الشيخ صباح الاحمد امير الكويت الى المستشفى في وضع صحي حرج والهلع والحزن يعم الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.