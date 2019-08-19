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شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال إماراتي مقرب من محمد بن زايد يسخر من قدرات السعودية العسكرية..! (شاهد ماذا قال؟) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سخر رجل الأعمال الإماراتي البارز، المعروف بقربه من السلطات، خلف الحبتور، من عجز السعودية عن التصدي لطائرات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، رغم إنفاقها الكبير على التسليح.
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وتساءل عما يمنع من التصدي لهذه الهجمات.
وقال الحبتور: "1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجئ عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم".
وتابع: "تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر أن تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟".
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1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
✔@KhalafAlHabtoor
1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://twitter.com/alainbrk/status/1162701372225200128 …
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
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1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
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1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
✔@KhalafAlHabtoor
1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://twitter.com/alainbrk/status/1162701372225200128 …
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية
عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019
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حقل الشيبه؟اللي عليه خلاف اماراتي سعودي ..الحليف بداء يلعب بذكاء والايام حبلى٠😀— احمد بن محمد (@PhrfUlrFioL0zly) August 17, 2019
حقل الشيبه؟اللي عليه خلاف اماراتي سعودي ..الحليف بداء يلعب بذكاء والايام حبلى٠ Advertisements
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