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رجل أعمال إماراتي مقرب من محمد بن زايد يسخر من قدرات السعودية العسكرية..! (شاهد ماذا قال؟)

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عدن - ياسمين التهامي - سخر رجل الأعمال الإماراتي البارز، المعروف بقربه من السلطات، خلف الحبتور، من عجز السعودية عن التصدي لطائرات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، رغم إنفاقها الكبير على التسليح.

 

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وتساءل عما يمنع من التصدي لهذه الهجمات.

 

وقال الحبتور: "1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجئ عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم".

 

وتابع: "تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر أن تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟".

 

 

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1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN

— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
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KhalafAhmadAlHabtoor

 

@KhalafAlHabtoor

 

 

1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://twitter.com/alainbrk/status/1162701372225200128 

 

 

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1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN

— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019
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KhalafAhmadAlHabtoor

 

@KhalafAlHabtoor
 · 

 

1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://twitter.com/alainbrk/status/1162701372225200128 

 

حقل الشيبه؟اللي عليه خلاف اماراتي سعودي ..الحليف بداء يلعب بذكاء والايام حبلى٠😀

— احمد بن محمد (@PhrfUlrFioL0zly) August 17, 2019
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احمد بن محمد@PhrfUlrFioL0zly

 

حقل الشيبه؟اللي عليه خلاف اماراتي سعودي ..الحليف بداء يلعب بذكاء والايام حبلى٠ Advertisements

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