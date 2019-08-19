- رجل أعمال إماراتي مقرب من محمد بن زايد يسخر من قدرات السعودية العسكرية..! (شاهد ماذا قال؟)

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عدن - ياسمين التهامي - سخر رجل الأعمال الإماراتي البارز، المعروف بقربه من السلطات، خلف الحبتور، من عجز السعودية عن التصدي لطائرات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، رغم إنفاقها الكبير على التسليح.

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وتساءل عما يمنع من التصدي لهذه الهجمات.

وقال الحبتور: "1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجئ عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم".

وتابع: "تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر أن تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟".

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