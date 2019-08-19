مليشيا الحوثي تطلق صاروخاً باتجاه مأرب ويسقط شمالها

مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باتجاه مأرب ويسقط شمالها الإثنين 19 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - خاص أطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين صاروخاً باليستياً متوسط المدى باتجاه محافظة مأرب.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه محافظة مأرب سقط في منطقة ماس شمال المحافظة. وأكدت المصادر ان الصاروخ سقط في منطقة خالية من السكان شمال مأرب مؤكدة أنه لم يحقق أهدافه ولم يتسبب في أية خسائر مادية أو بشرية.

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