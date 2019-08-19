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شرطة تعز تعلق على ادعاءات الاعتذداء على النازحين في المحافظة

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اليمن العربي - تعز 0 تبليغ

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فندت شرطة محافظة تعز الادعاءات التي روج لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 19 أغسطس 2019

شرطة تعز

شرطة تعز

شرطة تعز تعلق على ادعاءات الاعتذداء على النازحين في المحافظة

كتب

الخليج 365 - تعز

فنّدت شرطة محافظة تعز، الادعاءات التي روج لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالاعتداء والمضايقة تعرض لها نازحين في المحافظة.

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 وقالت شرطة تعز في بيان لها  إنها عملت على التقصي من تلك الادعاءات والتأكد منها، وقد أثبت التقصي عدم صحة تلك الادعاءات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة بائسة لتشويه صورة المحافظة التي تمثل الحاضن لجميع أبناء محافظات الجمهورية ويتعايش فيها المواطنون من كافة المناطق دون تمييز.

 وأضافت أن قيادة شرطة تعز وهي تنفي بشكل قاطع تلك الادعاءات الكاذبة، فإنها تؤكد أن الأجهزة الأمنية حريصة على حماية حقوق كافة المواطنين في المحافظة، دون استثناء والتصدي بحزم لكل ما من شأنه إقلاق السكينة العامة أو بث التفرقة والتعرض لأي مواطن.

 ودعت الشرطة كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري المصداقية، والكف عن محاولة بث سموم التفرقة في المحافظة.

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