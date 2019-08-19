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كهرباء عدن: عدم توفر كمية كافية من الديزل وراء الانقطاع المتكرر للتيار
الإثنين 19 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن إن اسباب تكرار انقطاع التيار الكهربائي على معظم مناطق العاصمة عدن يعود إلى عدم توفير الكميات الكافية من الديزل لمحطات التوليد.
وأوضحت المؤسسة انه يتم لتشغيل بالوقت الحالي بالوقود المتوفر من مادة الديزل والذي يوشك على الانتهاء بخزانات محطات التوليد مما يتسبب في ضعف القدرة التوليدية بالمحطات لمضاعفه العجز لدينا في توفير الطاقة التوليدية.
ونوهت المؤسسة بأن البرنامج قد يصل في اوقات الذروة إلى نظام ساعتين تشغيل بثلاث ساعات انطفاء, واحيانا تصل ساعات الانقطاع الى اربع ساعات متواصلة في حاله عدم تزويد المحطات بالوقود بصوره عاجلة.
واعتذرت مؤسسة الكهرباء للمواطنين عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار المتواصلة والخارج عن وارداتنا.
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