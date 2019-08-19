مسيرات جماهيرية كبرى بمحافظة صعدة بمناسبة يوم الولاية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

خرجت بمحافظة صعدة صباح اليوم الاثنين ست مسيرات جماهيرية كبرى إحياء لذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين عليّ عليه السلام.

واكتظت الساحات المخصصة في ست مديريات ، بعشرات الآلاف المحتفين بالمناسبة، حاملين أعلام الحرية وشعارات المناسبة واللافتات المنددة بالسياسية الأمريكية في المنطقة.

وألقيت خلال فعالية المسيرة الكبرى في مدينة صعدة التي بدأت بآيات من الذكر الحكيم كلمات وقصائد شعرية وبرع وزوامل شعبية أشارت إلى فضل الإمام عليّ عليه السلام وأخلاقه النبوية، وآل البيت تضحياتهم في سبيل دين الله، وإبقائه حيا في الأمة.

وألقى الامين العام للمتلقى الاسلامي عبدالمجيد الحوثي كلمة العلماء نوه فيها إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الدين، وأوصى بخلافة المسلمين.

Advertisements

وألقى الشاعر محمد مفلح قصيدة شعرية تحدث فيها عن أهمية أمر الولاية في الاسلام ، وفضائل الامام علي علية السلام وأنه حامل لواء الحق حامل راية لواء المؤمنين ونحن توليناه رغم .

وخلال الفعالية قدم ابناء ومشائخ عزلة بني عوير بمديرية سحار قافلة غذائية بأسم الأمام علي دعما واسنادا للمرابطين في الجبهات من الجيش واللجان الشعبية ، مؤكدين ان هذه القافلة اقل مايمكن تقديمة لمن يضحون باانفسهم في سبيل الدفاع عن الارض والعرض .

وتبرع المشاركون بمبالغ نقدية لصالح القوة الصاروخية والطيران المسير اليمني ، مشيدين بمواقفهم وضرباتهم الموجهة في عمق العدو .

ويوم الولاية الذي يصادف 18 من ذي الحجة هو اليوم الذي أعلن فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله في حجة الوداع وبتوجيه من الله تعالى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام على المؤمنين في حديثه المشهور في غدير خم ” من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.