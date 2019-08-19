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السيد الحوثي يدعو للإستفادة من يوم الولاية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

زف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي التهاني والتبريكات للشعب اليمني وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الغدير و يوم ولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام.

وأكد السيد في كلمة متلفزة بالمناسبة بثتها قناة المسيرة، عصر اليوم الإثنين، على أهمية إحياء مناسبة يوم الولاية لأنها يوم إكمال الدين وإتمام النعمة وهذا من باب الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى.

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وتحدث السيد في الكلمة بالتفصيل عن الخلفيات الدينية والتاريخية للمناسبة والدروس المستفادة التي ينبغي على كل مسلم الوقوف عليها للتغيير من واقع الأمة الإسلامية التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنها خير أمة اخرجت للناس.

وتوجت الكلمة السيد خروج حشود ضخمة في العاصمة وفي عدد من المحافظات اليمنية ضمن فعاليات شعبية احتفاء بالمناسبة.

ويوم الولاية الذي يصادف 18 من شهر ذي الحجة هو اليوم الذي أعلن فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله في حجة الوداع وبتوجيه من الله تعالى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام على المؤمنين في حديثه المشهور في غدير خم ” من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.

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