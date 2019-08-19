ورد الآن: هجوم عسكري مباغت يستهدف قبل قليل منزل شلال شايع وهذا مصيره؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر شهود عيان ان منزل مدير امن عدن شلال شايع تعرض لهوجوم بالقنابل من قبل عصابة مجهولة . ولم يكشف الشهود مصير شلال شايع وما اذا كان في المنزل اثناء الهجوم ام لا . أخبار قد تهمك: Advertisements ومن جانبه وصف المجلس الانتقالي ان ماحدث خطير جدا ولن يمر دون عقاب . واتهم المجلس وزير الداخلية احمد الميسري بأنه يقف وراء الحادثة التي وصفها بالارهابية . قال الشهودوهذا هو مصير شلال والانتقالي يعتبر الامر خطير جدا ويوجه اصابع الاتهام للوزير تهم هذا الوزير الميسري بما حدث وكانت مواقع اخبارية قد ذكرت في وقت سابق ان شلال شايع قام باعدام احد اقارب الوزير الميسري كما ان شلال شن هجوم كبير على الميسري ووصفه بانه هرب من عدن كما تفعل النساء وقال انه يشبه الكلاب التي لا تستطيع ان تفعل اي شيء سوى النباح وازعاج الاخرين .

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