شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قيادي اماراتي كبير يقدم للرئيس هادي والملك سلمان هدية لا تقدر بثمن ويكشق سر خطير سينهي الحرب في اليمن خلال ايام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - القبض على زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي او القضاء عليه يعني توقف الحرب في اليمن نهائيا وانتصار الشرعي والتحالف.

لذلك تجهل كل اجهزة المخابرات بل واقرب المقربين من عبد الملك الحوثي المكان الذي يتواجد فيه الا ان القيادي الاماراتي المثير للجدل ضاحي خلفان اكد انه يستطيع تحديد مكان الحوثي.

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ويعتقد كثير من الاعلاميين والمحللين والسياسيين من ابناء الخليج ان مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان لا يكون في وضع طبيعي عندما يكتب تغريداته المثيرة للجدل .

وكانت اخر تقليعة لضاحي هو ان يستطيع تحديد المكان الذي يتواجد فيه زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي.

ففي إعلان مفاجئ، كشف الفريق الإماراتي ضاحي خلفان أنه يعرف مكان “عبدالملك الحوثي” ، خلال تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر “بويمن”.

وقال خلفان: “‏شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا…مصادري حتى في صنعاء….

لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته”.

الجدير بالذكر أن الفريق الإماراتي المثير للجدل، ضاحي خلفان، كان قد اقسم يمين مغلظ انه لن يهاجم اليمنيين ولن يغرد ابدا ن لكنه عاود الحديث عن الشأن اليمني، متجنبا الطعن هذه المرة في الشرعية. بعد أن كان تعهد اعتزال الحديث عن اليمن.