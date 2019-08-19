الرئيس هادي يعقد اجتماعاً هاماً لمناقشة الأزمة فى عدن

الرئيس هادي يعقد اجتماعا هاما لمناقشة الأزمة فى عدن

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365_متابعات

أفادت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين في نبأ عاجل، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعقد اجتماع مع قيادات الدولة، حيث تتم متابعة تنفيذ الاتفاق مع السعودية لإنهاء التمرد في عدن.



يأتي هذا عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، انسحاب وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني في عدن، مع العودة لمواقعها السابقة في عاصمة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وعقب أيام من دعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، إلى الحوار، وذلك بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي،، على مقاليد الأمور في عدن بعد اشتباكات مع قوات الحكومة اليمنية الشرعية.