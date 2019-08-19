شكرا لقرائتكم خبر عن عدن اليوم ..مدينة أصبحت مشلولة بعد الأحداث الاخيرة صورة وتفاصيل حصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة المؤقتة عدن شلل تام في المرافق الحكومية وفي حركة السير وحالة التسوق , حتى تم تشبيه حالتها بإنها حالة رمضانية , فمعظم المحال التجارية والبقالات اغلقت والمقار الحكومية .

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وتحدثت مصادر مؤكدة عن استمرار تعليق العمل في المؤسسات الحكومية بسبب استمرار سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي عليها وان معظم المؤسسات منها المجمع القضائي والامانة العامة لمجلس الوزراء وقصر معاشيق شبة مشلولة تماما.

وقالت المصادر ان قوات الانتقالي لازالت تسيطر على اللواء الاول حماية رئاسية في جبل حديد ولن الاعلام التشطيرية لاتزال ترفرف على بوابته وكذا المحكمة التجارية والاستئناف .

وقال شهود عيان ان نقاط المجلس الانتقالي نصبت على مداخل معاشيق امام بالقرب من عدن مول في الطرق الكمؤدي الى صيرة ومعاشيق. وتنتشر في كل الاحياء والمداخل في عدن وهي المسيطر الرئيسي على الوضع حسب ما يتم الترويج له عن انسحاب.

وذكرت المصادر ان مصلحة الهجرة والجوازات اغلقت ابوابها اليوم واصبحت مشلولة بإستثناء من لديهم جوازات سابقة الذين قدموا لأستلامها استجابة لدعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري .حيث تم توقيف جميع المعاملات المتعلقة بإصدار الجوازات.

وفي الجانب الاخر لاتزآل المحال التجارية والقالات مغلقة قيل انها لاسباب امنية ولمغادرة العمال من ابناء المحافظات الشمالية بسبب المضايقات وغياب معظم الخدمات وتراجعها منها انقطاعات الكهرباء وطفح المجاري وغيرها من الخدمات.