شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بن بريك يهاجم المملكة وويأتية رد مزلزل يرمي به الى الهاوية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، متهماً إياه بأنه حبيس فزاعات الإخوان .
وقال هاني بن بريك إن الراشد يكرر الكلام أن الجنوبيين غير متفقين ولا أن المتفقين متفقون، وقيادات سياسية منافسة لركوب الشعبية وإعلان زعامتها.
وأكد بن بريك أن الشعب الجنوبي يعرف من هو معه وعلى الأرض، وما حدث ليس فلتة بل ثورة شعب إما تكسبوه أو يتكرر الخطأ التاريخي بسبب الفلسفة العقيمة.
من جانبه .. رد الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد على تصريحات هاني بن بريك أن لا اعتراف بالدولة الجنوبية إلا إذا اعترفت بها الأمم المتحدة حتى ولو اتفق الجنوبيين على عودتها .
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