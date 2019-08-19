شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي في طريق الفاخر تمنع حجاج بيت الله من المرور بإتجاة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في قعطبة بمحافظة الضالع ان المليشيات الحوثية في طريق إب قعطبة في مدينة االفاخر منعت حافلات النقل الجماعي التي تقل على متنها حجاج بيت الله الحرام من الوصول إلى محافظة اب.

وبحسب المصادر ان الحجاج اضطروا إلى العودة إلى مدينة قعطبة.

يذكر ان طريق قعطبة الفاخر لاتزال مقطوعة من قبل الحوثيين منذ شهور .