شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يصارح كل اليمنيين ويطالبهم ألا يغضبوا منه .. لهاذا السبب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب إعلامي سعودي من اليمنيين كافة ألا يغضبوا منه ومن مصارحته وقوله لهم ليتهم يحبون اليمني كما يحب الشعب السوداني وطنه .

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وقال الإعلامي السعودي منصور الخميس في تصريح له، إن الشعب السوداني أحب وطنه ونبذ الخلافات والأقسام واتجه للوحدة والاتفاق، مضيفاً أن السودانيين مصالاً رائعاً يقتدا به .

وأشار الخميس إلى أن السودانيين ضربوا مثالاً رائعاً في التضحية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الوقتية الضيقة .

ودعا الإعلامي منصور خميس الله أن يعيد اليمن موحداً كما أعاد السوداني، حيث قال :"أدعو الله أن يعيد إلينا #اليمن موحداً كما أعاد إلينا السودان.. آمين".