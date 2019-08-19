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عدن - ياسمين التهامي - لن يتمكن اي مغترب يمني في السعودية مهما كان رأس ماله كبيرا من سحب تلك الاموال والعودة بها الى اليمن او الذهاب الى اي بلد اخر للاستثمار. قد يهمك ايضاً: - ورد للتو : السلطات السعودية تمنع المقيمين من نقل او تحويل أموالهم التي تزيد عن هذا المبلغ (تفاصيل)

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ووجهت النيابة العامة السعودية تحذيرا عاجلا للمسافرين من والى المملكة بخصوص المبالغ المالية المسموح لهم حيازتها.

وشددت النيابة على المسافرين من وإلى المملكة بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

ونبهت النيابة المسافرين في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” جاء فيها: “أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وكانت المحاكم تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها.

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