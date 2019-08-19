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إعلامي إماراتي ينتقد الإخوان وسياسة بريطانيا الخارجية بسبب الحوثي 

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لندن عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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إعلامي إماراتي ينتقد الإخوان وسياسة بريطانيا الخارجية بسبب الحوثي

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

إعلامي إماراتي ينتقد الإخوان وسياسة بريطانيا الخارجية بسبب الحوثي 

كتب

لندن عدن - الخليج 365

انتقد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، سياسة بريطانيا الخارجية بسبب مليشيا الحوثي.

 

وكتب الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "يبدو أن بريطانيا أدمنت في سياستها الخارجية على سياسة العبث واللعب بالمتناقضات وتشجيع الجماعات الإرهابية".

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ومضى "وهنا يتحدث سفيرها في إيران عن لقاء ضمه ومجموعة من سفراء أوروبا مع وفد من جماعة الحوثي الإرهابية تطرق للمسألة الإنسانية التي يتحمل الحوثيون المسؤولية عن تدهورها".

 

 

وأضاف في تغريدة أخرى في إشارة للإخوان "بالأمس قالوا عائدون يا صنعاء.، واليوم قالوا عائدون يا عدن ، كيف ومتى ستعودون..؟ وأنتم في الفنادق نائمون ..!!".

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