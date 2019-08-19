تغطية حصرية لاستقبال فعاليات عيد الأضحى المبارك بساحة العروض بالمكلا الإثنين 19 أغسطس 2019 كتب عبدالله الشادلي - تصوير: بكر محسن احتلفلت مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، باحتفالات كرنفالية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2019.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" فرحة الأطفال والكبار بهذه التجهيزات التي أعدتها لجنة الترفيه بساحل حضرموت. Advertisements كما اطلع "الخليج 365" على حجم الجهود الأمنية التي سخرت لتأمين المتنفسات والمتنزهات التي تعد المتنفس الرئيسي للأسرة الحضرمية وقاصديها من المحافظات الأخرى. وفيما يلي نتركم مع تغطية مراسلينا في حضرموت لمهرجان العيد بمدينة المكلا.

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