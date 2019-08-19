العناد: تعيين سفير للحوثيين في طهران تأخر كثيرًا لهذه الأسباب

العناد: تعيين سفير للحوثيين في طهران تأخر كثيرا لهذه الأسباب

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب كتبت- أماني عزام

قال الدكتور عبد الرحمن العناد، عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا، إن الخطوة التي اتخذتها ميليشيا الحوثي بتعيين سفير لها في طهران تأخرت كثيرا لأن التواصل والاتصال والتعاون بين الحوثيين ونظام الملالي في طهران مستمر منذ سنوات، موضحًا أن التعاون واضح ومشهود وما ظهوره للعلن واتخاذ الصبغة الرسمية إلا تحصيل حاصل، فالحوثيون يتلقون دعما لا محدودا من إيران سواء بتزويده بالخبرات العسكرية أو بالأسلحة والذخيرة أو بالطائرات المسيرة و الصواريخ البالستية التي يطلقها على المملكة.

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وأضاف"العناد" في تصريح خاص أن كل هذه الأوجه من التعاون بين الطرفين تعكس أن هنالك تنسيق وتواصل مستمر بين الحوثي ونظام الملالي في طهران واتفاق تام في الأهداف الرامية لاستهداف المملكة، وما هذه الخطوة إلا خطوة رمزية تأخرت كثيرا، لأن الواقع يشير أن هنالك سفراء غير معينين في السابق يجرون الاتصالات المستمرة.

وأوضح أنه ليس بغريب على طهران أن تتخذ مثل هذا الموقف الذي يخالف كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية التي تعتبر الحوثيين ميليشيا خارجة عن القانون، مغتصبه للسلطة، و ليس لها أي كينونة شرعية في اليمن، فجميع دول العالم والقرارات الدولية تطالب الحوثيين بتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، وتسليم السلاح، والخروج من صنعاء، وهي القرارات التي لم يلتزم الحوثييون بتنفيذها حتى الوقت الحاضر .

ولفت إلى أن الحوثيون في الواقع ميليشيا خارجة على الدولة الشرعية، ولا ينبغي لأي دولة أن تتعامل معها أو تعترف بها بشكل رسمي، ولم يجروء على اتخاذ مثل هذه الخطوة سوى إيران التي تعتبر دولة خارجه عن القانون الدولي في كافة تصرفاتها وتحركاتها الدبلوماسية والعسكرية وتهديداتها لأمن المنطقة.