زيارات ميدانية مفاجئة للنقاط الأمنية بحضرموت

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة من الزيارة

كتب متابعات_الخليج 365

نظم قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد سالم أحمد باسلوم، بمرافقة قائد الكتيبة الأولى العقيد غالب المرفدي، زيارة ميدانية مفاجئة، استهدفت نقاط التفتيش التابعة للشرطة.



وأصدر العميد باسلوم عدداً من الإجراءات خلال تلك الزيارة ، ضد بعض قيادة وأفراد نقاط التفتيش بسبب تقصيرهم في أداء عملهم .

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وأكد على توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، بضرورة التزام جميع الأفراد والقادة بعملهم، متوعدا كل من يضبط مخالفاً لتلك التوجيهات أو أداء واجبه بالعقاب.

وحث باسلوم الأفراد على الرفع من مستوى اليقظة و الانضباط والاهتمام بالهندام العسكري، مؤكداً لهم على التحلّي بالأخلاق والسلوكيات الحميدة وحسن التعامل مع المواطن عند التفتيش أو اتخاذ أي إجراء أمني مفاده أمن وسلامة المواطن نفسه واستقرار المنطقة كاملاً.

وقال: " إن وجودنا في كافة المواقع العسكرية والأمنية الحساسة على المداخل والمخارج، وفي أوساط المدينة ما هو إلاَّ خدمة نعتز بها تجاه أهلنا و وطننا فنحن جميعاً لهم لا عليهم ،وفي خدمة أمنهم وسلامتهم واستقرارهم".