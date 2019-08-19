ورد الان : مصادر تكشف عن مقتل امرأة في محافظة اب وهذا ماكشفته الفحوصات على جثتها

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في مدينة إب، عن مقتل امرأة في أحد أحياء المدينة بظروف غامضة. وقالت المصادر أن “شيماء العزي” قتلت في منزلها من قبل مجهولين في ظروف وملابسات غامضة. اخر الاخبار الساخنة وأوضحت المصادر أنه ت نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المدينة بانتظار اكتمال الإجراءات القانونية. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم جنائية وفوضى أمنية عارمة.



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