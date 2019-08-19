شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : فنان مصري شهير يثير ضجة كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة فاضحة مع زوجته من الحمام ويكتب ‘‘استمتعوا بها’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار اليوتيوبر المصري الشهير، أحمد حسن وزوجته زينب الجدل طيلة الأيام الماضية، منذ ولادة ابنتهما، التي استغلاها في الفيديوهات الخاصة بهما، حتى تقدم العشرات ضدهما بشكاوى في المركز القومي للأمومة والطفولة، واستكملا أخطائهما التي أغضبت الجمهور بخطأ لغوي جعلهم محط السخرية.

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شر أحمد حسن صورة له تجمعه بزوجته وهما يقضيان عطلة سعيدة في دبي، زوجته زينب التي كانت محجبة وتخلت عن الحجاب لأسباب خاصة بها يعتبر الجمهور أهمها ظهورها على «السوشيال ميديا»، حتى فاجئتهم بالظهور بملابس عارية في حمام السباحة وهي تقبل أحمد، ولكن سرعان ما حذف أحمد هذه الصور، حسب "صدى البلد".

ورغم ذلك فإن الخطأ الذي أثار السخرية ضدهما كان في الجملة التي كتبها أحمد على إحدى الصور، حيث كتب "have fun with my love"، والخطأ اللغوي الذي ارتكبه في عدم كتابة ثلاثة أحرف أساسية حول معنى الجملة تماما فكان من المفترض أن يكتبها "having fun with my love".

فالجملة الأولى بمعنى "استمتعوا بـ حبي"، أما الجملة الثانية فمعناها "استمتع مع حبي" وهذا ما كان يقصدهأحمد ولكن لم تساعده لغته الإنجليزية عن التعبير عنها بشكل صحيح.

وهاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعي أحمد بعد هذه الجملة، حيث كتبت رانيا عادل: "نسيان الing بيعمل مصايب.. ده مثال حي ليه لازم تركزوا في حصص الGrammar"، فيما كتبت سارة طاحون:"طب ما يمكن يكون قاصدها"، وكتبت إيمان: "طالما مش عارفين إنجليزي بتكتبوه ليه".