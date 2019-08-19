تنظيم رحلات ترفيهية لـ420 طفلا في اليمن بدعم من مركز سلمان الإثنين 19 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-متابعات نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى.

Advertisements وجاءت هذه الانشطة ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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