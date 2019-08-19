- 1/2
- 2/2
غارات التحالف تساعد الجيش بالسيطرة على مواقع مهمة بصعدة
الإثنين 19 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
صعدة - الخليج 365
ساعدت غارات نفذتها طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الجيش بالسيطرة على مواقع مهمة في صعدة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، ساهمت غارات للتحالف العربي على مواقع الحوثي بمحافظة صعدة، في سيطرة قوات الجيش اليمني على بعض المواقع شمال المحافظة، اليوم الإثنين.
وقالت مصادر، إن "مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على عدد من المواقع المهمة والاستراتيجية للحوثي في قرى قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجبل الأسود في باقم".
وأشارت إلى أن تلك الغارات ساعدت قوات الجيش اليمني في فرض سيطرتها على تلك المواقع.
وأضافت أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات التحالف تُساعد الجيش بالسيطرة على مواقع مهمة بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.