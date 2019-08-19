الهلال الاماراتي يدعم مؤسسة المياة في عدن بـ 10 مضخات الإثنين 19 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-عدن وقعت مؤسسة المياه بعدن صباح اليوم اتفاقا جديدا مع الهلال الاحمر الاماراتي.

Advertisements وذكر مدير مؤسسة المياه المهندس فتحي السقاف انه بدعم من دولة الإمارات وقع ممثل الهلال الأحمر الإماراتي‬ و مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن "المهندس فتحي السقاف "صباح اليوم اتفاقية توريد وتركيب وتشغيل 10 مضخات غاطس لمؤسسة المياة والصرف الصحي كأستجابة عاجلة للمناشدة التي وجهتها المؤسسة لتخفيف أزمة المياة في ⁧‫عدن‬⁩.

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