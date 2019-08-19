مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة في الحديدة

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن، بقصفها المكثف لمواقع وتمركز قوات الجيش الوطني اليمني بمختلف أنواع الأسلحة.



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وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني إن "ميليشيا الحوثي المتمردة جددت اليوم إطلاق نيران أسلحتها على مواقع تمركز قوات الجيش اليمني في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، واستهدفت الميليشيا مواقع قوات الجيش الوطني بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 والهاوزر وسلاح 23، وبالقناصة وسلاح 14.5".

وفي مديرية الدريهمي جنوب المحافظة، استهدفت الميليشيا الحوثي المتمردة بمختلف القذائف المدفعية والصواريخ مواقع تمركز قوات الجيش الوطني، كما استهدفت الميليشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوشا مواقع تمركز قوات الجيش الوطني شرق المديرية.

وفي شرق مدينة الصالح قصفت ميليشيا الحوثي مواقع قوات الجيش الوطني بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر، كما استهدفت الميليشيا مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في ذات المدينة، بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5.