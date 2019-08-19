ناشط سياسي: جماعة الإخوان بتعز تشبعت حقداً على رفقاء السلاح

ناشط سياسي: جماعة الإخوان بتعز تشبعت حقدا على رفقاء السلاح

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب تعز - الخليج 365

وصف الناشط السياسي اليمني مجيب المقطري ما يحصل في منطقة البيرين بالمعركة العبثية التي تسبب بها أصحاب الأجندات غير الوطنية، قائلا إنها “تشبعت حقدا على من يعتبرونهم خصوما برغم أنهم رفقاء سلاح” في إشارة إلى ممارسات جماعة الإخوان.



وأضاف المقطري في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" “بعد إخراج كتائب أبي العباس قسريا من مدينة تعز بقوة السلاح قبل أشهر قاد هؤلاء معركة (التربة) قبل أيام، حيث قام مدير أمن المحافظة بتغيير مدير أمن مديرية ‘الشمايتين’ دون الرجوع لأساليب وقنوات الدولة، وقام باقتحام إدارة أمن المديرية دون علم مدير أمن المديرية بالقرار ولم يكن محافظ المدينة في الصورة والذي قام لاحقا بتلافي ذلك التصرف غير المسؤول من مدير أمن المحافظة”.

Advertisements

وأكد المقطري الذي يشغل وظيفة المسؤول الإعلامي للتنظيم الناصري في تعز، على أن الأحداث المتفجرة في منطقة البيرين من قبل حزب الإصلاح بحجج أسر أفراد يتبعون للعميد طارق صالح في مدينة التربة، لا تخفي هدفهم الذي يعملون عليه منذ أشهر وهو بسط سلطتهم على منطقة الحجرية وإخضاع اللواء 35 مدرع وكتائب أبوالعباس لسلطة أمر واقع بقوة السلاح.

واعتبر أن مثل هذه الاختلالات التي يمارسها بعض من هم في مواقع قيادية بالدولة ويعملون لأجندات حزبية ضيقة، تخدم الانقلابيين وتؤخر تحرير المحافظة وتستنزف قوة الشرعية بالمعارك في تحرير المحرر.

وقال “المعركة التي تدور في الحجرية تقدم رسالة سيئة لما يدور في الجنوب وبأنهم هم المستهدفون من هذه المعركة باعتبار الحجرية ريف عدن وأبناء تعز بكل فئاتهم غير راضين عن هذه المعركة العبثية وتتحمل الشرعية والسلطة المحلية مسؤولية إيقاف نزيف الدم المراق لرفقاء السلاح ومعاقبة القادة الذين قادوها بدوافع حزبية وغير وطنية مستخدمين مناصبهم التي حصلوا عليها على حين غفلة ليمارسوا أحقادهم وهوايتهم في التمكين لمشروعهم المقيت”.

وكان مدير أمن تعز الموالي لجماعة الإخوان العميد منصور الأكحلي قد قاد حملة عسكرية على مدينة “التربة” بهدف تغيير مدير شرطتها، ورفض توجيهات محافظ تعز ورئيس اللجنة الأمنية فيها نبيل شمسان بعودة الحملة وعدم تغيير مدير شرطة التربة، وكلف شمسان في وقت لاحق قائد قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان بتولي مهام مدير شرطة مديرية الشمايتين.

وكتب محافظ تعز نبيل شمسان في صفحته على فيسبوك “أصدرت توجيهاتي للوكيل الأول الدكتور عبدالقوي المخلافي بإلغاء قرار التكليف الذي أصدره مدير الشرطة العميد منصور الأكحلي في إدارة شرطة الشمايتين بالتربة ووجهت باستمرار عمل العقيد عبدالكريم السامعي في عمله، كما وجهت الأكحلي بسحب قواته من التربة بالشمايتين والعودة بها إلى تعز”.