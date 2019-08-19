شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : انتشار فيديو جديد لشقيق زعيم الحوثيين ابراهيم الحوثي قبل مقتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يظهر الفيديو إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وإلى جانبه عدد من الجرحى، وهو يقدم لهم محاضرة قصيرة عن الصبر والإخلاص لله سبحانه وتعالى.

وقال من أكبر النعم هو أن تكون أعمالنا مقبولنا عند الله سبحانه, وأن يحتسب المجاهد الجريح أجره عند الله, فالجرح في سبيل الله عزة وكرامة.