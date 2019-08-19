شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...السفير احمد علي عبد الله صالح يخرج عن صمته ويباغت الجميع بموقفه من الممارسات القاسية لقوات الحزام الامني ضد ابناء الشمال وطردهم من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم السفير اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح ومعه كثير من القيادات المؤتمرية المرتهنة للامارات على عمل جبان وغادر صعق الجميع حيث وافقوا وايدوا المعاملة الخسيسة التي قامم بها المجلس الانتقالي الجنوبي والتعامل الوحشي مع ابناء الشمال البسطاء في مدينة عدن بسبب الاموال التي يتلقونها من الامارات والتي دفعتهم للدفاع وتبرير تلك الجرائم التي ترقى الى مستوى جرائم حرب وتصرف عنصري مقيت يحاسب عليه القانون الدولي.

فقد أشار الكاتب والصحفي والسياسي عبد الناصر المودع إلى أن هناك جهة شمالية أيدت عمليات الترحيل التي تعرض لها شماليون في المحافظات الجنوبية وبالذات في العاصمة المؤقتة عدن .

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وقال السياسي والكاتب عبدالناصر المودع إن المؤتمريين الشماليين هم الجهة الشمالية التي أيدت ترحيل الشماليين من الجنوب، مبيناً أن مؤتمريو الشمال أيدوا هذه الخطوة أكثر من الجنوبيين بسبب الارتهان للخارج

وأضاف المودع :"مساكين المؤتمريين الشماليين الذي يستلموا من الإمارات مش قادرين يتعاملوا مع المشروع الانفصالي، بعضهم راح ينظر للانفصاليين أكثر من الجنوبيين وهي عملية ما تركبش، والبعض الأخر راح يبرر جرائم التطهير العنصري بلغة خبلا".

واضاف أنه من المأساة أن يصل المؤتمريين إلى هذه الدرجة من الذل والهوان، حيث قال :"مأساة أن يصل الارتزاق إلى هذه الدرجة من الذل والهوان".